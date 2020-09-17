張鈞甯代言智能健康管理APP。（盧禕祺攝）

張鈞甯出席記者會，談到黃鴻升時哽咽到說不出話。(影／盧禕祺攝)

張鈞甯17日代言智能健康管理APP，一被問及昨天猝逝的黃鴻升（小鬼），她瞬間紅了眼眶頻頻哽咽。她說自己2004年的第一部電影《夢遊夏威夷》就是跟小鬼合作，當時自己很菜，小鬼、楊祐寧很皮，「他們看到我很緊張、很ㄍㄧㄣ，都會開玩笑鬧我。當時一起住在花蓮拍戲，他們晚上還會裝鬼嚇我、講笑話，玩很瘋⋯⋯那時真的很開心」，她回憶當時大家住在一起一個月，收工後還會一起討論，相處真的很像一家人，她也是因為這部戲才想要當演員。

張鈞甯紅著眼眶說，所有人應該都跟她一樣震驚不相信，「我們還有一個《夢遊夏威夷》群組，是最近建立的，會約聚會，但因為都忙大家一直會個別聯繫，一起聚會比較少」，她上一次見到小鬼是一兩年前去探班楊謹華，他們在一起拍戲，「我們都說下次再約，但每次大家都沒有約……」，說著說著她又哽咽，提醒大家要珍惜。

她說，別看小鬼外表很會開玩笑，其實是一個很細心、敏感的人，他會特別觀察、感受且照顧身邊的人，這是他很貼心的地方，「 相信他不管在哪都很好」。

她日前剛過生日，低調表示今年很安靜地過，沒有太特別，有朋友送了她月老蛋糕，「但那條紅線拉到底什麼都沒有，就只是一個紙盒，好歹也畫個小男孩之類的吧，結果空空如也」。被問邱澤有給祝福嗎？她苦笑說：「那你要去問他！你也放過他吧，人家好好在拍戲，又無端捲入話題！」手機是否有收到他的祝福訊息？她乾脆瞎扯「手機通訊軟體壞掉了啦、沒有特別去看」。

張鈞甯受訪時一提及小鬼頻頻哽咽。（盧禕祺攝）

一向重視養生保健的她非常喜歡看中醫，也會自己研究經絡刮痧，最近還正在練太極拳和芭蕾，她跟太極老師醫療才發現，芭蕾跟太極的站樁原理一樣，都是「向下扎根」，做人也同樣是要往下扎根，被問最近感情狀況，她笑說「我也很關心自己的感情啊！把自己站好了，就會有小鳥在我身上棲息！趕快來棲息吧！」

(中時 )