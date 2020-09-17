軒郁國際(6703)暫定將在2020年10月下旬掛牌上櫃，總經理楊尚軒說，面膜是一種快銷品消費者沒有什麼忠誠度，全台灣有3000多個面膜品牌，不過前5名都沒有變過，因此公司在策略上，就是以多品牌路線為主。軒郁以往國外營收很大的來源是代理商，以香港為例，通路商因反送中事件營運大幅衰退，波及到去年公司營運表現。當時公司痛定思痛耗費巨資在去年把跨境電商布局完成，沒想到今年度疫情黑天鵝來臨，外銷受惠跨境電商業績不但沒衰退還不斷的成長。

楊尚軒說，跨境電商只成立約莫7~8個月，但是業績不斷成長，現在海外市場方面，外銷+跨境電商已由以往的10%提升至目前的20%左右，未來還會漸漸放大，目前海外市場以東南亞為主，包括泰國、越南和馬來西亞，目前印尼市場還正在耕耘中。

軒郁國際是以面膜起家，也跨足面霜、精華液、洗卸及防曬等品項，面膜營收就占美妝保養品類的六成，因此透過面膜建立品牌形象，進而帶動消費者對於品牌系列保養品的購買意願。為了滿足消費者對美妝保養品的喜新厭舊及熱愛嚐鮮的心態，因此把面膜定位在高度快銷品，採取多品牌的策略經營，將各品牌市場及目標客群予以區隔，藉此觸及不同族群的消費者。

軒郁國際目前國內超過7,000家實體通路及5個虛擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路。軒郁去年併入機能保健食品公司，成為機能保健食品品牌商，由於保健食品毛利較高，為營運增添新的動能。

軒郁109年上半年度營業收入為5.87億元，毛利率為68.73%，EPS4.10元。

(時報資訊)