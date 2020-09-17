辰亞能源於9月17日宣布「彰濱崙尾東181MWp水上型太陽能電站」以及「台南學甲75MWp地面型太陽能電站」專案融資資金均已到位，銀行團將提供新台幣100億元以上融資額度，其中本土銀行參貸約達新台幣60億元，創下台灣史上本土銀行提供太陽能專案融資最高額度。

辰亞能源指出，本次「彰濱崙尾東電站」及「台南學甲電站」之專案融資分別由凱基銀、永豐銀及星展銀行領銜主辦，並攜手包含三井住友、法國興業、新光、中國信託、玉山及第一銀行等6家參貸行。各家銀行代表皆表示對辰亞能源「太陽能電站」的開發及建置深具信心，因此參貸金額更是超越預期。銀行代表特別提到，辰亞能源在水上型太陽能電站系統工程上獨步全球的專業技術與穩健融資條件，是吸引了多家國內外金融機構共襄盛舉的主要原因。另此融資得以順利完成，主要也是為了響應金管會的「綠色金融行動方案 2.0」，進一步落實對政府再生能源政策的支持。

辰亞能源董事長目賀田好弘指出，「彰濱崙尾東電站」係於2018年啟動，並計畫於彰濱工業區崙尾東區鋪設超過57萬片太陽能模組，預計2020年底併網發電，完工後將成為全球最大的水上型電站；「台南學甲電站」則是於2018年初啟動，目標於2020年底完成併網發電。

(時報資訊)