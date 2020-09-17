對歐洲疫情發展的擔憂正持續升高，近來歐洲的新冠肺炎確診數以驚人速度增加，區域內某些國家每日的新增感染病例數創下新高記錄。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）周三提出警告，稱歐盟、歐洲經濟區（European Economic Area）與英國的14日病例通知率（新呈報的病例數）已連續逾50天增加，且超過一半的歐盟國家現在的確診數呈現增長。

根據約翰．霍普金斯大學統計，西班牙的累計確診數達到61萬4,360人，是歐洲疫情最嚴重的國家，據傳該國準備宣布在疫情急速擴大的地方實施針對式的封鎖措施，並在周五重啟限制人員移動的措施。

法國周三新增確診數達9,784人，僅略低於上周六創下的單日確診新高記錄（10,561例），且根據媒體報導，因新冠肺炎而住進加護病房的患者已經連續20日增加，達到803人，創下3個月新高。法國累計確診數達到40萬4,888人。

英國的累計確診數超過38萬人，在歐洲排名第三，近幾周來英格蘭北部多處的確診數急升，該國已經重啟限制社交聚會的措施，BBC報導，英國政府可能在周四針對英格蘭東北部地區，宣布更為嚴格的限制措施。

(時報資訊)