央行今舉行第三季理監事會，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。

今年8月消費者物價指數（CPI）年跌0.33%，連7月負成長，但跌幅已連3月收斂；今年2月以來，CPI連續7個月負成長，不過國內疫情緩和，特別是6月解封以後，旅遊、娛樂服務相關需求都更為活絡。累計前8月平均CPI年跌0.27%，不過，核心CPI漲0.24%。

央行預測本年CPI及核心CPI年增率分別下修為-0.2%及0.24%。

央行指出，由於國內疫情控制得宜，加以政府擴張性財政政策及本行寬鬆貨幣政策逐漸發揮成效，經濟運作尚屬正常。儘管全球景氣前景仍面臨諸多不確定性，惟在內需支撐下，國內經濟可望溫和回升，加以國內目前通膨低緩與通膨預期下降應屬短期現象，預期下半年物價回穩，央行理事會認為維持政策利率不變，賡續寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。

(時報資訊)