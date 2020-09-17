日月光投控（3711）旗下日月光及日月光文教基金會以實際行動認養國有林地造林，捐助農委會林務局羅東林管處260萬元，今年起3年認養轄內約12公頃的國有林地，預計將種下1.37萬棵樹苗，以推動森林及環境資源復育，為保護地球環境盡心力。

日月光集團今（17）日上午與林務局羅東林管處人員，在位於北宜公路縣界公園旁山坡的第41林班，共同舉行植樹造林活動，親手種下紅淡比等苗木，並一同立下造林告示牌，以「環願山林、永續環境」為共同目標與心願，期望小樹苗能茁壯成長成森林。

日月光文教基金會董事長曾元一表示，創辦人張虔生非常重視造林，集團2017年起就與林務局合作，認養屏東林管處國有林地造林，協助解決全球暖化造成的極端氣候問題，今年進一步延續合作，除了選擇台灣原生樹種外，也特別選擇瀕臨絕種與可淨化空氣的樹種。

日月光投控營運長吳田玉表示，集團自2017年起與屏東林管處合作，在高雄種植15公頃林木。今年與羅東林管處共同在3塊共約12公頃的國有林地，預計種下1.37萬株小樹苗。同時，集團也發下宏願，目標在未來30年內，每年為10～15所中小學更換LED燈管。

日月光文教基金會自2017年起認養國有林地造林計畫，此次認養花蓮和平、宜蘭、新北文山等3塊國有林地，合計面積11.73公頃，栽植台灣杉、香杉、紅楠、紅淡比、相思樹、楓香、青剛櫟等樹種，預計將完成1.37萬棵樹苗的栽植撫育工作。

日月光指出，過去3年加計本期認養計畫，共認養26.7公頃造林計畫，在高雄、花蓮、宜蘭、新北市新植約4萬株小樹苗，估計每年可吸附615公噸二氧化碳，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質、涵養水源及生物多樣性維護。

(時報資訊)