店員端出的甜點上頭寫著「離婚快樂」4字。(圖取自臉書社團爆廢公社公開版)

現在「客製化」當紅，越來越多餐廳提供貼心服務，日前有一名女網友和朋友一同到台中吃燒肉，但此趟目的是為了慶祝「離婚」，店家得知後便送上一盤招牌甜點，上頭寫著斗大的「離婚快樂」，讓同行友人直呼，這比店員齊唱分手快樂還要更高一階！

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼出一張照片，可以看到上頭擺著美味甜點，加上一幅精美畫作，更寫著「離婚快樂」4字，讓原PO笑稱，「比分手快樂更高一階。」但低調的朋友不願意露臉，於是原PO就貼出店員的暖心傑作。

其實這精心安排的橋斷，是原PO事先告知店員，自己今天是帶朋友來「慶祝離婚的」，但朋友低調，不想麻煩店家圍繞在身旁唱歌，於是在用餐快到尾聲時，店員貼心送上一盤甜點，搭配可愛的圖樣，也寫著斗大的離婚快樂，讓朋友表示「有被療癒到。」

照片貼出後網友也紛紛祝福，「分手快樂是安慰，但離婚快樂是解脫」、「恭喜脫離苦海」、「恭喜從墳墓爬出來了！」也有不少網友大讚店家，「店員真的很狂」。此外更有前人妻自曝經歷，「想當初我離婚還請好友聚餐慶祝，只差沒開趴而已！」讓不少網友笑翻，直說這年頭「離婚時候會比結婚時還快樂。」

(中時新聞網)