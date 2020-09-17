國民黨主席江啟臣（右二）與立委蔣萬安（左一）等人17日出席國家政策研究基金會舉辦的立院新會期「立法實務研討會」。（張鎧乙攝）

外傳國民黨主席江啟臣先前婉拒美國在台協會（AIT）餐敘，後又取消出席大陸「海峽論壇」落得兩頭空的窘境，後續回頭求見AIT。江啟臣今天說，中國大陸還有對美的對外工作，對國民黨來講「同等重要」，兩者同步進行，不相違背，國民黨對外政策的主軸就是親美與和陸路線，不會有選邊的問題。

AIT在9月初邀請國民黨主席江啟臣在內的5名外交國防委員會藍委餐敘，不過藍委因「時間喬不攏、要團進團出」延後餐敘時間，傳出其中受邀的區域立委擔心英文不好，選擇留在選區跑行程比較實際。

江啟臣下午出席國民黨舉辦的立法實務研討會，會前受訪澄清「這完全是不正確報導」，並指出好幾位AIT官員的中文都不錯，還在討論餐敘時間，但最近AIT事情比較多，包含國務院次卿克拉奇訪台。

江啟臣強調，國民黨和AIT的溝通，不僅式餐敘而已，各種形式都有，過去AIT官員也會跟立委個別溝通，跟中央黨部也有溝通管道互有聯繫，只是要把大家聯絡在一起，就看雙方時間，目前都有在做安排。

至於外界質疑國民黨因海峽論壇破局，因此回頭找美方，江啟臣指出，對美國與對中國大陸的工作，對國民黨而言同等重要、不相違背，國民黨對外政策的主軸就是親美和陸，不會有選邊站的問題。

江啟臣解釋，國民黨內有國際事務部與大陸事務部，這兩個部門都一樣重要，兩者都攸關台灣未來、台灣利益，如何兼顧兩者，也就是如何維持美國、台灣與中國大陸三邊關係平衡，對國民黨是非常重要的事情，這才符合台灣最大利益。

(中時 )