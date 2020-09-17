由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》，今(17)日正式宣布【事前預約】及【預先創角】活動同步開跑，完成預約可獲得專屬限定獎勵「月光翅膀帽子」，完成創角可獲得台灣獨家角色夥伴「台灣黑熊」以及多項虛寶道具；除了放送遊戲內獎勵之外，官方更加碼推出【月光轉盤】活動，於beanfun!可進行每日抽獎，有機會獲得即將上市的iPhone 12及Samsung Galaxy Z Flip等超狂獎勵！官方搶先預告，9月24日至9月26日即將開放【雙平台刪檔菁英測試】活動，iOS版本限量1萬名玩家、Android版本名額無限制，一起準備進入《月光雕刻師》凡爾賽大陸，體驗獨一無二的「雕刻師」職業，在開放世界的廣大地圖中展開一場浪漫冒險！

《月光雕刻師》遊戲製作人－宋在京影片

《月光雕刻師》官方形象影片

《月光雕刻師》獨創「雕刻師」職業、五大遊戲特色介紹首次公開！

《月光雕刻師》改編自韓國連載13年、擁有500多萬讀者的超人氣同名輕小說，遊戲將小說世界的「凡爾賽大陸」百分之百還原、完整承襲劇情中的世界觀，更將男主角的「雕刻師」隱藏職業還原設計在遊戲之中，讓玩家感受如同置身小說世界的遊戲體驗！獨創「雕刻師」職業，為爆擊、迴避兩者兼具的高輸出角色，並延續小說設定，玩家需從「無職業」在Lv.25後進行任務完成轉職，成為傳說中的隱藏職業！可盡情享受高速擊怪、自由創作雕刻裝飾增加Buff，體驗不一樣的遊戲職業玩法！

此外，官方首次公開遊戲五大特色，讓玩家更了解《月光雕刻師》獨特魅力！

※開放世界地圖、自由冒險

遊戲中分為四大地區，更有「賽拉堡」、「巴蘭峽谷」及「巴洛克山脈」等城鎮與森林，讓玩家盡情體驗開放世界的廣闊視野，在地圖中還有機會觸發隱藏劇情與任務，享受冒險樂趣。

※創造雕刻裝飾、獲取戰鬥BUFF

所有職業皆可在遊戲中創造「雕像」來獲取各種Buff能力，共多達61種「雕像」，包含21種Buff效果，其中最具代表性的是西奧德倫雕像，西奧德倫所建立的羅薩姆王國是最多新手冒險家的都市，也是和平的象徵。

※個人小屋、自由裝飾

每位角色皆有屬於自己的「個人小屋」，玩家可在遊戲中體驗裝飾打扮的休閒樂趣，此外，在小屋的床上休息，還會獲得額外經驗Buff效果。

※隨處釣魚、自製料理

除了主線劇情與副本的戰鬥玩法，遊戲中還可以在廣闊的地圖隨處釣魚，藉由蒐集食材製作各種料理，解決角色飢餓狀態。角色食用料理將獲得飽足感狀態、並增加攻擊力10%，根據不同類型的料理，還可以分別獲得力量、敏捷、智力、體力、魅力、精神等多種屬性Buff，讓玩家自由體驗充滿細節的生活樂趣。

※多樣副本、各式戰鬥

遊戲中核心的戰鬥玩法採用即時PVP戰鬥模式，三大挑戰副本「每日地下城」、「混沌之門」及「突襲」，以及「皇家選拔賽」挑戰爭取最高榮譽成為騎士團長，「Roguelike地下城」讓玩家隨機探險。

《月光雕刻師》參加事前預約，取得專屬限定獎勵「月光翅膀帽子」(圖/遊戲橘子提供)

《月光雕刻師》事前預約＆預先創角9/17今日開跑、9/24～9/26雙平台封測限時展開！

《月光雕刻師》於9月17日開跑【事前預約】，完成預約可獲得專屬限定獎勵「月光翅膀帽子」*1、遊戲內貨幣「紅色蝴蝶」*100、「武器強化卷軸」*3、「頂級HP恢復藥水」*100個、「頂級MP恢復藥水」*100、「技能書」*100及20萬金幣，多樣化虛寶與強力支援物資，幫助玩家遊戲初期快速升等、輕鬆打怪。

9月17日至10月18日開放【預先創角】，完成創角可獲得台灣獨家角色夥伴「黑熊夥伴(3天)」*1、「受祝福的武器強化卷軸」*1、「受祝福的防具強化卷軸」*1、「強化保護石」*2，使用beanfun!帳號創角可額外獲得遊戲內貨幣「紅色蝴蝶」*200。

《月光雕刻師》參加預先創角，取得台灣獨家角色夥伴「黑熊夥伴」(圖/遊戲橘子提供)

9/17～10/21月光轉盤活動iPhone 12、Samsung Galaxy Z Flip超狂獎勵加碼放送！

《月光雕刻師》於9月17日至10月21日期間，加碼推出beanfun!獨家的【月光轉盤】活動，於beanfun!每日可進行一次抽獎，最終可選擇一項獎勵綁定領取，轉盤中包含即將上市的iPhone 12及Samsung Galaxy Z Flip等超狂獎勵，以及「經驗值增加藥劑」、「道具獲得機率增加藥劑」、「金幣增加藥劑」、「小黃夥伴契約」、「橘虎斑貓夥伴契約」等多重虛寶，超狂獎勵、誠意放送！

官方搶先預告，9月24日至9月26日每日14:00至22:00，將開放【雙平台刪檔菁英測試】活動，iOS版本限量1萬名玩家、Android版本名額無限制，體驗遊戲後填寫問卷，可加碼再獲得各式虛寶獎勵，詳情請持續鎖定《月光雕刻師》相關公告。

《月光雕刻師》月光轉盤活動送超狂獎勵(圖/遊戲橘子提供)

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