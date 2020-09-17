為響應一年一度的日月潭萬人泳渡，雲品溫泉酒店針對住客也推出了活力運動週的系列活動，雲品住客於9月21日至9月26日間，能夠免費參與舒活瑜珈、鐵人工廠的運動放鬆伸展課程、來自英國的耐力運動補給品牌SiS，提供專業耐力運動的補給知識、並邀請到足跡遍及世界六大馬拉松的舒跑哥，透過講座來分享世界六大馬拉松和公益路跑，還可另外付費報名參加戶外攀岩、捷安特單車環潭導覽與時下最風行的SUP晨風立槳活動。雲品更於運動週期間，於丹彤西餐廳餐檯推出「舒跑特調飲品與冰品」，使用隨手可得的水果與香料，掌握與舒跑的黃金比例，調配出既消暑又健康的清涼飲品與冰品，為熱鬧的萬人泳渡活動提前暖身。

特別的是9月26日入住雲品的旅客，每房更提供一份能量補給包讓參與隔天泳渡的住客們在運動前後都能輕鬆獲得適當補給，內容包括來自英國耐力運動世界領導補給品牌SiS的6款奧運選手們也使用的運動補給食品、條狀77乳加Light和可迅速補充水分的舒跑運動飲料。

邁入第38屆的日月潭萬人泳渡，今年特別在雲品溫泉酒店1樓展出歷年泳渡珍貴的紀念物品，包括泳帽與毛巾等，透過展覽更能了解主辦單位「埔里早泳會」的熱情與堅持，讓每年來自各地2萬多位泳者能橫越日月潭，讓萬人泳渡不只是一場運動賽事，更成為一個夢想的平台、成為台灣人必做的三件事之一。另外，這次萬人泳渡活動在防疫上，南投縣政府與活動大會規劃了一系列防疫措施，宣導泳者下水前和上岸後務必戴口罩、伊達邵碼頭上岸處泳者只出不進、建議泳者領完餐盒後帶離現場享用等等的全新措施，雲品希望參與泳渡的泳者們在泳渡日月潭之餘也可以安心運動。

追求環保與永續旅遊價值的雲品溫泉酒店，在泳渡翌日也再次號召民眾攜手與日月潭國家風景管理處，於9月28日9時於伊達邵碼頭集合，分為潭面和陸面多條路線執行淨潭的活動，宣導對於日月潭的環境保護，開放泳者及民眾自主加入，並邀請潭邊各企業商家一起共同響應，希望秉持永續旅遊的精神，讓美麗『泳』駐日月潭，並降低對日月潭環境的衝擊，將愛惜自然、回饋自然的信念傳承每一位到日月潭的旅客心中。

(中時 )