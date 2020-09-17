美國政府還在審議甲骨文公司與字節跳動公司旗下TikTok合作協定，但是有多位共和黨議員致函川普總統，呼籲他否決這項合作協定。這些參議員們警告，這項計畫可能無法解決美國的安全風險問題。此外還有更多共和黨議員表示，TikTok只是美中經濟脫鉤的開端，未來還會有更多的大陸應用程式應面臨更嚴格的審查。

《美國之音》報導說，參議院情報委員會代理主席魯比奧參議員（Marco Rubio）周三率多位共和黨議員致函白宮，表達甲骨文以「可信技術供應商」關係與TikTok展開合作的模式提出擔憂和質疑，他們認為這重安排違反了川普在上個月所簽署針對TikTok的行政命令。

共和黨議員們在信中表示，美國公司和字節跳動之間的任何交易都必須確保TikTok在美國的運營、資料和演算法完全不受任何大陸國家機關的控制，包括大陸可能會以法律方式要求取得美國消費者資料，目前甲骨文和TikTok之間擬議的合作協定仍有許多重大且懸而未決的國家安全問題，行政當局在評估這項合作協定時，能適時讓國會充分瞭解情況。

共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley )說，如果這個授權協議讓甲骨文可以使用TikTok的程式，但沒有真正擁有資料、程式或平台所有權，那這就是一個壞的協議。「TikTok必須自上而下的進行重建，關閉所有可能通往北京的後門」，他在推特上表示。

魯比奧參議員向《美國之音》強調，資料才是這些應用程式的風險所在。這個國家有智慧財產權盜竊記錄並將私人資訊用於極權統治。當他們將觸角伸向美國民眾與消費者、美國企業時，令人有極大的擔憂。

眾議院外交委員會亞太小組首席共和黨議員約霍（Ted Yoho）也表示，任何協定都要保證資料的安全，而且需要通過「非常嚴格的審核」，他擔憂是這家大陸公司很可能嵌入中共控制的技術，如果它與甲骨文合併，那麼會是誰在操作呢？共和黨聯邦眾議員佩里（Scott Perry）明確表明，「中共不能得到任何美國消費者的資料，這就是答案。」

佩里還提到，所有中國的應用程式其實都有相同的風險，美國現在對TikTok的處理只是美中「經濟脫鉤」的開始。「這是中國共產黨，非常危險。他們不能獲得自由市場的資料，他們要做全球霸主，這是絕不能允許的。」約霍眾議員回應說，他支持對所有大陸的應用程式進行嚴格審視，美國過去放鬆警惕太久了，透過立法的方式來對所有高風險的外國軟體和應用程式進行限制，才能防止類似情況重複發生。

(中時新聞網)