港股開低走低 恒指收盤跌1.56％ 16:422020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒指17日開低走低，恒指在當日收報24,340點，跌384點或1.56％；國企指數則收報9,732點，跌113點或1.15％。 個股方面，騰訊收盤跌1.4％，報527港元，成交居首有62.01億港元。 成交第二大是阿里巴巴，收盤跌1.9％，報267.8港元。 第三大成交是小米，收盤跌6.4％，藍籌股表現最差。 中海油收盤漲2.2％，為表現中最好的藍籌股。 (工商 ) #盤跌 #恒指 #收報 #藍籌股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》科技股大跌 恆指下挫1.56％ 16:482020/09/17 財經 《韓股》藍籌科技股領跌 KOSPI下挫1.2％ 16:142020/09/17 財經 陸股開低走低 滬深兩市跌近1％ 11:502020/09/17 財經 陸股開盤下挫 深成指微跌0.3％ 09:542020/09/17 財經 陸股收盤漲跌不一 滬指收盤微跌0.41％ 15:312020/09/17 財經 港股開低 恒指開盤微跌49點 10:002020/09/17 財經 《商情》黃金亞洲電子盤跌逾1％ 11:592020/09/17 財經 《期貨》三大期指全面開低 10月台指期跌48點 09:092020/09/17 財經 台股假突破 回測多方缺口 17:012020/09/17 財經 《美股掃瞄》科技股翻黑 標普尾盤轉跌 08:352020/09/17 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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