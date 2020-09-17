恒指17日開低走低，恒指在當日收報24,340點，跌384點或1.56％；國企指數則收報9,732點，跌113點或1.15％。

個股方面，騰訊收盤跌1.4％，報527港元，成交居首有62.01億港元。

成交第二大是阿里巴巴，收盤跌1.9％，報267.8港元。

第三大成交是小米，收盤跌6.4％，藍籌股表現最差。

中海油收盤漲2.2％，為表現中最好的藍籌股。

(工商 )