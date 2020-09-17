裕國股權爭奪戰再掀波瀾！裕國今（17）日發表聲明指出，裕國前董座楊連發名下資產已遭到母親、裕國副總裁楊吳奈美申請假扣押，質疑想要收購裕國的久裕國際資金來源可疑，甚至質疑收購案其實是為了炒股，呼籲檢調單位出面調查。

裕國表示，久裕國際8/20向金管會提出公開收購裕國申報書，公告擬以每股19元公開收購裕國9％股權。楊吳奈美質疑長子楊連發收購資金來源時，發現當初與總裁楊得根「借名登記」在楊連發名下、位於台中市西區公益路精華地段上的不動產，已被楊連發拿去設定抵押借款4,200萬元。

楊吳奈美於8/24向台中地院提出聲請，對楊連發名下約1億元的財產進行假扣押，目前楊連發名下不動產全都遭到查封。

楊吳奈美另也發現去年11月6日，還在訴訟中，楊連發就擅自持借名登記的台中市大里區長春段上土地和建物抵押借款5,640萬元。短短一年不到，累積新增近1億元的借款。

因此有股東質疑，久裕揚言收購裕國是想進入董事會參與公司經營，卻只收購9％股權，加上楊連發所持有的股份，合計起來僅約一成左右，與市場上想取得經營權的收購人，動輒20～30％的收購意願大不同。

再者，久裕國際訂下8/20至9/30共40天的收購期，已經超過即將在9/23舉行的股東會，且超過停止過戶日；也就是說，此次收購的股份只能在三年後股東會發揮競逐董事效用，不符合一般邏輯。裕國在聲明稿上指出，股東們合理懷疑，久裕與其說是收購，不如說是「炒股」！有無涉嫌內線交易，都希望主管機關、檢調等單位密切關注。

久裕國際表示，楊連發持有久裕股權僅17％，還有其他大股東，因此楊連發的資產遭到凍結，也不會影響到裕國股權收購案的進行。

(工商 )