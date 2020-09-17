評等機構中華信評17日表示，金管會對新光人壽保險公司採取的裁罰行動，可能會對該公司的整體信用結構帶來壓力。

新光人壽目前持有的中華信評授與的長期信用評等twAA-、信評展望「負向」。17日信評機構作出的快訊，是近期來金融業被主管機關諸多裁罰案中，極少數含有示警意味的說法。

由於新光人壽的信評展望已是負向，在此次裁罰案所衍生的投資限制、新光人壽必需強化其風險管理架構等等影響，中華信評將在未來一至二年內維持其財務實力的能力，存在不確定性。

中華信評分析師謝雅媖表示，此次的裁罰恐將使新光人壽在12至24個月期間的營運，可能會面臨較多的挑戰。

不過中華信評亦認為，該公司業務風險結構與財務風險結構的評估結果，應不會受到立即性的影響。主管機關本次裁罰縮減了該公司的海外投資額度，並停止該公司董事長與投資長等人員的職務。

由於資本市場的波動性，恐因新冠疫情影響而維持在偏高水準，因此中華信評預期，新光人壽在維持資本緩衝空間方面，將面臨與國內許多同業有相同的挑戰。

(工商 )