以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資案」等名義在民間招攬互助會，吸金136億元炒作股票，被判刑3年2月後棄保逃逸的「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺，經調查局、刑事局與泰國執法機關合作將秦庠鈺追緝到案，17日押解返台。

秦庠鈺是自2007年起陸續以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資案」等名義，以招攬民間互助會業務為由，向社會大眾吸金，到2014年止吸金高達136億元，被台北地檢署及高雄地檢署依違反《銀行法》偵辦。

秦庠鈺並自2011年起利用民間互助會吸收的資金炒作「碩天科技股份有限公司」股票，2013年被台北地方法院依違反《證券交易法》判刑3年2月，秦庠鈺提出上訴，卻在2016年棄保潛逃。

調查局發現秦庠鈺在2018年9月17日持變造護照入境泰國，在曼谷蘇瓦那蓬國際機場遭逮並判刑入獄，今年7月因泰皇生日獲大赦，調查局與刑事警察局合作將秦押解返台歸案。

(中時 )