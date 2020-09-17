疫情打亂潘思亮為晶華30周年所編寫的劇本。逆勢中，晶華不裁員、不減薪，更趁勢轉型，喊出城市度假酒店新定位，擘畫積極的擴張策略。同時，在危機中，還看到台灣的新機會。

「現在的情勢，是30年來第一次對台灣有利。」晶華酒店董事長潘思亮接受《今周刊》獨家專訪，一開頭便吐露對台灣未來的關心與期待。

今年是晶華酒店成立30周年，卻因為疫情關係，不僅前1年就策畫好的慶祝劇本戛然而廢，全球觀光業備受重創下，更讓以國際商旅為營運主體的晶華遭逢大變局。

原本1年可以賺1個資本額的晶華，今年上半年獲利只剩每股1.85元，但是相對於倒的倒、關的關、賣的賣業界慘況，晶華不虧損、不裁員的危局應變能力，顯然有目共睹。

對潘思亮而言，變局，他並不陌生。20年前，晶華大股東東帝士集團發生財務危機，波及到晶華，潘思亮在危亂中正式接掌晶華，此後幾經風雨，不論是SARS、金融風暴突襲，晶華都在他掌舵下安然而立。

回首當年，思索未來，身為企業經營者，潘思亮為晶華的下一步定新調，也從中看到台灣的機會。

直言未來不論是國際的經濟景氣，或是觀光旅遊都「不容樂觀」；既然如此，潘思亮看到的機會是什麼？

他接受本刊專訪，分享他為晶華拍板的「城市度假酒店」新定位，以及國內外的拓點計畫。另一方面，他也大力呼籲，「長居國外的精英們大舉返台避疫，政府一定要把握時機把人留下來！」因為人來了，錢就跟著來了，應想辦法抓住不要鬆手！

以下是專訪的內容摘要：

給政府建言〉台灣危機在人 有人才有錢流

「明年全世界狀況會比今年慘，變成一種慢性折磨。我認為，如今全球情勢猶如2001年911事件、2003年SARS、2008年金融風暴的綜合體，加上全世界央行採取低利政策、各國印鈔導致通貨膨脹等，使現實經濟與市場運作脫鉤。

國際實體經濟在短期內不可能會好，反而是台灣的機會。台灣防疫相較其他國家成功、相對安全，我身邊有許多商界、學界等高層朋友紛紛回台「避疫」，繼而置產、回台創業的也不少，如果能善用這個機會，帶來的人口紅利，反而會成為台灣黃金30年的大補丸。

政府此時若能即時祭出對的政策，就有機會把台灣打造成一個「Wellbeing Superpower」（生活福祉超級強權），讓所有人覺得台灣是能夠安全地生活、求學、工作、拜訪的地方，跟台灣有淵源的人就會考慮回來長期定居。一旦人回來，人流帶來錢流，促進投資，台灣的機會就來了。

如果想創造Wellbeing Superpower，首要任務就是從各方面建立完善制度，要比照台商回台投資的規格來思考；並仿效新加坡、香港，將留住人才的法規完整化與簡化，如居留簽證與移民等手續辦理採單一窗口，提升效率與便捷性，以加速精英回流，把人才與他的家人留在台灣。

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《今周刊》(第1239期)

(中時新聞網)