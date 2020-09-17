2020年演藝圈內有不少藝人突然離世，包括劉真、吳朋奉、羅霈穎，小鬼黃鴻升也在16日被父親發現猝逝在北投家中，由於意外來的過於突然，令外界不勝唏噓。星座專家唐綺陽17日在臉書上表示，祈禱大家都能平安健康，好好度過2020年。

唐綺陽指出，今(17)日晚間七點處女座新月即將登場，作為「擅長解決問題」的星座，處女座月份大家註定要置身於「諸多問題、突發狀況、超多工作」之中，「忙碌不已，大家真的都辛苦了」。

唐綺陽提到，處女也跟所有的「細小事物、細節」有關，所以如果「看哪裡不順眼」就動手執行、清理吧，只有開始行動，一切才能恢復秩序、恢復簡約，煥然一新。

唐綺陽也說明，處女座擅長處理問題，舉凡與職場相關的員工、同事關係、工作能力的精進、健康狀況的處理，或想恢復秩序、歸納整齊、修正錯誤等事物的調整，都在處女的範疇內，所以利於祈求工作順利、身體健康，增進專業技能，與同事和睦等，都能得到推進。

(中時新聞網)