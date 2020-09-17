社團法人中華民國失智者照顧協會與民間合作攜手舉行國際失智症月，20日在台中市豐樂雕塑公園舉行「國際失智症月第18屆忘不了的愛」活動，預估今年刷新突破5000人參加、招募攤位共100攤；主辦單位呼籲，因應疫情關係，參加者應配戴口罩，現場安排祖孫摩登走秀、闖關遊戲，創造長輩新生活。

失智者照顧協會表示，希望透過活動宣導呼籲社會大眾不要認為失智症只是老化問題，其實失智症有年輕化的趨勢，已納入50歲以上的早發性失智症患者，是長照2．0最大的改變與調整，為早發性失智症提供更多的資源服務。

失智者照顧協會指出，後疫情時代，今年有許多民間企業除了捐款贊助且以行動支持公益活動；將有19組組孫團來報名參加「祖孫一起show」的比賽拼2萬元獎金，園遊會吃吃喝喝、抽大獎，心情開朗、健康活化身體，就能預防失智症。

此次活動由藝人唐從聖代言，並與台中市政府團隊帶領500多人，為預防失智症而健走，他將分享自己照顧家中失智症父母的經驗與歷程，鼓勵全民關注失智症議題、推動預防失智症的概念。

(中時 )