17歲的林姓檳榔西施遭毒打絞死焚屍，4名凶手逍遙法外21年多因祕密證人檢舉落網遭起訴，17日桃園地院首開庭，潘姓凶嫌矢口否認殺人，辯稱沒見過死者，林父悲慟不已，高喊20年來受的痛苦誰人知，拜託法官一定要重判，不然對不起女兒。

檢警調查，1998年年僅17歲的林姓檳榔西施從苗栗北上桃園工作，受雇於41歲潘男、42歲陳女、40歲吳男和37歲陳女合資經營的檳榔攤，因一行人有吸毒惡行，在部隊服務的潘男擔心被林女檢舉會受軍法審判，加上陳女懷疑林女和吳姓男友曖昧，以檳榔攤營收短少為由，找來林女「教訓」，林一度偷跑惹來殺機，慘遭圍毆和開山刀砍殺，最後遭絞死焚屍亡，桃檢依殺人罪將潘男、2陳女依殺人罪嫌起訴，並通緝在逃的吳男。

桃園地院首開庭，在押的潘男否認打人和殺人，還辯稱不識林女，強調自己在當兵不清楚其他人間的糾紛，直到林女身亡、吳男說要棄屍，他才提議要焚屍，還供稱一行人怕冤魂找上門，陳女特別找來會法術的何女，持濕金紙貼死者臉、撒狗血。

潘的辯護人則主張追訴權時效已過，且潘在服兵役、假期短，豈會為了幾百元殺人，承擔軍法審判的風險，強調案件已過22年，法官應明察秋毫、避免冤獄。

「女兒死了我要引魂都引不到！」林女高齡70歲的父親特別從台北騎車南下桃園開庭，悲慟表示自己只有一個女兒，不解有何深仇大恨，讓一行人要以殘忍手段痛毆她、重擊她、踢踹她、勒斃她、殺死她、再燒死她，在世時慘死、死了還無葬生之地，屍體至今尋不著，要撿骨進納骨塔也沒辦法，「我當爸爸的實在很不甘願！」高喊：「他們現在也都有孩子耶！20年來我受的痛苦他們知道嗎？」拜託法官一定要重判，不然自己對不起女兒。

(中時 )