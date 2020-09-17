蔡政府強度關山進口瘦肉精美豬，台北市長柯文哲17日備詢表示，中央怎麼做，他都不曉得，若民進黨解釋的不合理，他會斷然處置，今天已經請副市長黃珊珊跟衛福部長陳時中提出3個要求，「但我柯文哲若出來說美豬有問題，民進黨也做不下去、不敢硬幹！」並酸陳時中要為以前反對的政策辯護，很痛苦！

國民黨北市議會黨團秀出承諾書，逼柯簽下「全力拒絕零檢出進萊豬進入北市」，但柯卻不敢簽署，並表示民進黨很賊，已想好對付地方自治條例，農委會早就寫下萊克多巴胺不屬於乙型受體素，他認為還有幾個月時間，民進黨應好好說明。

柯說，今天黃珊珊有當面跟陳時中談這問題，中央應拿出辦法，若中央無法說服他，他就採取強硬態度。黃珊珊說，她跟跟陳提出3個要求，就是做好進口端的源頭管理，肉賣到哪、攤商要有履歷表，零售商也要做源頭管理；像陳看到北市肉攤都有貼屠宰證明，陳感到很意外，叫食藥署長拍照回去，陳也答應這3件「源頭管理、食材溯源、查核比對」。

國民黨北市議員張斯綱直言，未來全豬進口，但內臟類、加工食品藥怎掌握，政府不能把責任推給小攤商，這執行上會有大困難，且北市府稽核人力才71人，屆時查核只會淪為官樣文章，應好好把關。黃珊珊允諾「是」。

國民黨北市議員李明賢詢問，柯若當國家領導人，抵擋得了美國施壓、進口瘦肉精？柯說，他想問「小英到底拿什麼去換？」連美國60至80的豬肉都沒用瘦肉精，他就不懂台灣為何要進口瘦肉精，可以進口「美豬」就好，但若真能遵守濃度標準內，也不是不能接受，「但連口罩國家隊都搞成這樣，豬肉現在是問號，民進黨始終沒給出答案！」

李明賢說「陳時中現在是扮白臉的美豬推銷員」，柯則說，陳選擇要扮也沒辦法，他猜陳根本沒被通知，事後才知道要扮，陳談判過程應都沒參與，但這是民進黨的權力結構，就不便多說，陳要為以前反對的政策辯護，很痛苦，中央若不標出源頭管理，後續是要怎查？

柯也強調，他至今沒表態美豬進口，是因中央怎做，他都不曉得，他態度就是，若不合理就會斷然處置，而他會理智判斷合不合理，今天已跟陳講，看陳回去怎處理，若他出來說這有問題，民進黨也做不下去、不敢硬幹。

(中時 )