中華電(2412)今日宣布將在109年9月22日起，於全台指定服務據點及中華電信網路門市，正式開賣Apple Watch Series 6及Apple Watch SE，搭配指定資費，就有機會將全新Apple Watch Series 6、Apple Watch SE 0元帶回家。

即日起於全台門市開放申辦Apple Watch「手錶專用門號」服務，最低月繳199元起，即可透過行動網路支援Apple的「家人共享設定」(Family Setup)功能，讓未持有iPhone的孩童與年長者，也能隨時透過Apple Watch與家人保持聯繫，18歲以下學生與60歲以上樂齡族群再享每月149元優惠價；中華電信並提供該服務免收首次設定費(原價300元)，讓客戶樂享優質的行動上網服務。

Apple Watch Series 6搭載更快速的S6晶片及強大的Retina顯示器，為客戶隨時提供完整的健康資訊，全新的(PRODUCT)RED和藍色鋁金屬錶殼，提供果粉更多選擇；Apple Watch SE兼具時尚設計與實惠價格，功能眾多，輕鬆滿足果粉需求。

中華電信說，為歡慶Apple Watch Series 6及Apple Watch SE開賣，自即日起至109年10月31日止，申辦Apple Watch Series 6及Apple Watch SE即享優惠。包括購機折價優惠：凡購買iPhone全機型，申辦月繳1199元(含)以上方案，並搭配Apple Watch Series 6或Apple Watch SE，享最高單機折價2000元優惠。另外，中華電信客戶獨享針對單購Apple Watch Series 6、Apple Watch SE，中華電信客戶享專屬購機折價500元。

(時報資訊)