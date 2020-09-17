《金融》央行：今年GDP年增1.6％ 明年GDP為3.28％ 16:482020/09/17 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今舉行3Q理監事會，央行預測今年台灣全年GDP年增為1.6%，明年的GDP年增為3.28%。明年的CPI為0.92%，核心CPI為0.62%。 市場關注的新台幣匯價，新台幣匯價今天在連5升之後，收盤轉升為貶；外資今賣超台股98億元，加權指數也下跌逾百點。台北外匯經紀公司新台幣今收盤價為29.31，貶值0.2分，成交量為9.54億美元。 央行今表示，近來外資進出鉅額且頻繁，增添國內匯市波動，央行將密切注意資金進出情況，央行基於職責維護外匯市場穩定。 (時報資訊) #央行 #GDP #新台幣匯價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐海外債 年底前增10％部位 04:102020/09/17 金融．稅務 《金融》瑞銀：全球半導體業今年收入預測上調至年增4.5％ 10:342020/09/17 財經 勤美盤中大漲逾7％ 股價33.2元創今年新高價 11:102020/09/17 財經 《國際金融》日本央行：利率維持不變 經濟在低迷中略有回升 12:162020/09/17 財經 《匯市》美元93有守 台幣天天望高 10:002020/09/17 財經 《金融》2因子 美元前景偏空 15:402020/09/17 財經 央行第三季理監事會 聚焦匯率 04:102020/09/17 財經要聞 《國際經濟》上季GDP史上最慘 紐西蘭陷入經濟衰退 10:342020/09/17 財經 大陸全年經濟展望 李克強：可望實現正增長 04:102020/09/17 全球財經 惠譽：亞太經濟復甦不如預期 04:102020/09/17 金融．稅務 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 台積電除息 張忠謀3.12億元入帳 這大咖竟比他多10倍 - 即時 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 逆勢不裁員、不減薪 晶華董座大膽預測：台灣迎來30年一大運 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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