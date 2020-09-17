央行今舉行3Q理監事會，央行預測今年台灣全年GDP年增為1.6%，明年的GDP年增為3.28%。明年的CPI為0.92%，核心CPI為0.62%。

市場關注的新台幣匯價，新台幣匯價今天在連5升之後，收盤轉升為貶；外資今賣超台股98億元，加權指數也下跌逾百點。台北外匯經紀公司新台幣今收盤價為29.31，貶值0.2分，成交量為9.54億美元。

央行今表示，近來外資進出鉅額且頻繁，增添國內匯市波動，央行將密切注意資金進出情況，央行基於職責維護外匯市場穩定。

(時報資訊)