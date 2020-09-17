美國總統大選46天揭曉，新世紀基金會今舉辦「美國總統大選的中國問題」座談會；對於美國國務次卿柯拉克訪台，傳出台美雙方未安排經濟對話；台灣智庫執行委員賴怡忠認為，「未來他還會再來，經濟商務會議每年都會辦，只要他沒被換掉會再出現」。

他說，若台美間默契，不急著這一次； 這性質是年度，不會因為不同人擔任總統，這對話就被取消，台美關係漸漸走向制度化，獨立於任何政治主觀及政黨輪替，未來雙方合作，尤其是衛生部，發展會越來越多。

談到台灣未來如何跳脫美、中、台三角架構的政略，賴怡忠認為，不能讓美中關係支配台美關係，不能讓中國關係成為台美關係的上限，台灣也要有相關平行線。

此外，賴怡忠認為，美國大選對於現在美中關係，與美台合作升級都不會逆轉；不過警大公共安全學系教授董立文認為，美對中、台有長期戰略轉變，但還是有短期選舉操作意味，若川普連任，這戰略不會改，拜登當選，雖然走在反中軌道上，但是反中程度不會川普那麼強烈。

被問到日前國防部提到的「戰略容忍」；警大公共安全學系教授董立文認為，國防部對軍人只要有「保衛台灣奮戰到底」使命就好，「戰略容忍」是總統講的話。

賴怡忠則說，美、中、台現在是戰爭未滿，但有高張力，有相當程度衝突，兩岸會不會出現戰爭，會從光普這段慢慢過去，以前是首戰就是決戰，目前中國會有灰色地帶行動蠶食鯨吞，軍事上處理程度在決定性一擊，台灣要去避免蠶食鯨吞時達到的效果。

董立文說，對台最有力的是兩岸政策歸兩岸、對美政策歸對美，只是後來中共關上民進黨的門，但台灣總要有路走；美國的角度則是希望能對中、對台分開處理，以前對台灣都是美中問題附屬的一環；只有分開台美關係才會得到正常發展。

賴怡忠指出，川普政府把中國、中共、人民分開，拜登要和再一起也不太可能，不要輕忽美國已經區分中國及中共區分得政治內涵。

董立文則表示，中共一切在等美國選舉結束，對台會保持壓力，但是不會有衝突態勢；中國最近一連串「戰狼表態」都變成綿羊；5月中一連串軍事演習沒有停，但是最近9月份演習才看到視頻跟照片公布，所以之前有無演習要畫上問號；最近也沒見到軍事動作出來嗆美國，美中國防部長都已經通電話，他認為雙方可能說好，「中共不會開第一槍」，就是大家來演戲。

他表示，美國軍機偵查若真共真的不高興，應該中共就會針鋒相對，習近平已經確認戰略，以拖待變，避開美國風頭，這段時間是熱鬧，中美擦槍走火是很低的。

台大經濟系教授張清溪說， 台灣退出聯合國後，在國際上沒有像現在那麼好過，川普很少想去跟改變其他國家政治體制，例如北韓，只是不要核武，但對中共是例外，川普是實際的人，川普希望中國改變貿易逆差，但是中國共產黨最重要是維持政權穩定，習答應川普的事做不到，川普才會無法忍受，最近一連串動作包括跟台灣關係，都是如此。中國內循環已經失敗，因為把好處集中政府手中，政府非常有錢，國富民窮，貧富懸殊太大，很難靠國內購買力」。

(中時 )