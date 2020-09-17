兩台砂石車車禍，造成台64線台北港附近堵塞一小時。（蘆洲警分局提供／許家寧新北傳真）

砂石車追撞砂石車，車禍原因有待釐清。（蘆洲警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市台64線西行台北港匝道出口，下午2點發生砂石車，一輛綠色車頭砂石車，不慎碰撞前方黃色砂石車，當場車頭毀損，所幸無人傷亡，車禍造成車道堵塞無法通行，在下午3點順利完成拖吊並恢復通行，事故原因有待調查。

蘆洲警分局呼籲，行車減速慢行注意車前狀況，行經路口時注意左右來車，避免發生意外。

(中時 )