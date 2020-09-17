砂石車撞砂石車 台64線堵塞1小時 16:532020/09/17 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北台64線台北港下午傳砂石車追撞砂石車，造成車頭全毀。（蘆洲警分局提供／許家寧新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩台砂石車車禍，造成台64線台北港附近堵塞一小時。（蘆洲警分局提供／許家寧新北傳真） 砂石車追撞砂石車，車禍原因有待釐清。（蘆洲警分局提供／許家寧新北傳真） 新北市台64線西行台北港匝道出口，下午2點發生砂石車，一輛綠色車頭砂石車，不慎碰撞前方黃色砂石車，當場車頭毀損，所幸無人傷亡，車禍造成車道堵塞無法通行，在下午3點順利完成拖吊並恢復通行，事故原因有待調查。 蘆洲警分局呼籲，行車減速慢行注意車前狀況，行經路口時注意左右來車，避免發生意外。 (中時 ) #砂石車 #車頭 #堵塞 #通行 #台64線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 砂石車撞砂石車 台64線堵塞1小時 16:532020/09/17 社會 瑞芳台二線驚傳預拌混凝土車翻覆 駕駛受困車內 09:552020/09/17 社會 台3線、台13線自行車活動 周日實施交通管制 15:322020/09/17 寶島 回防房車 裕日車SENTRA拚年銷萬台 04:102020/09/17 財經焦點 自信隨型Audi A4車系正式上市 RS4 Avant 499萬元同步登場 14:512020/09/17 汽車情報-汽車新聞 新北遲緩男童多 早療車開進偏鄉 04:102020/09/17 地方新聞 台積電貼息帶頭殺 台股重挫逾百點 險守5日線 13:432020/09/17 財經 獨木舟環島宣揚海域解禁行動15日登陸苗栗假日之森 16:192020/09/17 生活 藝人小鬼趴臥床邊口鼻出血 疑摔倒撞頭死亡超過3小時 13:512020/09/16 娛樂 員林垃圾場悶燒4天 臭翻芳鄰 04:102020/09/17 地方新聞 社會熱門新聞 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 新聞 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 新聞 小情侶釣蝦場交疊玩樂 下一秒摔進池中 網：恭喜永浴愛河 - 社會 少女玩交友軟體激戰18男「最遠住金門」 媽知情火了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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