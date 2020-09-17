美國國務院次卿克拉奇今搭專機訪台，但不會進行台美經濟與商業對話。對此，國民黨主席江啟臣今天下午出席立法實務研討會前受訪表示，外交工作很多事情只能做、不能講，批民進黨不要老是把外交工作當成大內宣，呼籲民進黨外交工作應務實，涉及人民權益的部分，應讓人民知道，不要每次都帶來驚訝。

江啟臣說，上次衛生部長阿札爾來台，民眾期待的是談疫苗與衛生合作，結果阿札爾離台後，政府宣布明年元旦開放美豬，國務院次卿克拉奇今天抵台，原本認為可談到雙邊經貿，不過FTA、BTA似乎沒有在既定行程中，反而先爆出七項軍售案，顯示民進黨決策不只不透明，也沒有對人民負責。

一年一度的「美台國防工業會議」將於10月5日、6日登場，江啟臣將以黨主席身分，透過視訊發表主題演講，江說，演講主題為國防產業，涉及到與美之間國防合作的需求、複雜地緣政治關係，都會在會議中充分交換意見，助於彼此了解在國防上面臨的困境與挑戰。

(中時 )