台北市長柯文哲今赴市議會進行施政報告，國民黨議員戴錫欽質詢時爆料，有謝姓輔選幹部用民眾黨名義、號稱柯將提名他當不分區立委，在外前前後後借了550萬元，到目前為止還沒還錢，甚至被告到法院。對此，台北市長柯文哲臉色鐵青，坦承不知情。

戴錫欽質詢時提到，最近一份民調顯示，柯文哲是台灣民眾認為信任度最低、不信任度最高的首長，對此，柯冷笑回，我是不太相信。

戴錫欽爆料，有一個柯文哲的重要支持者，也是重要輔選幹部，家長會長出身姓謝，去年在大選期間，用民眾黨的名義，號稱柯要提名他當不分區立委，跟民眾重要友人，前後借了550元，到目前為止還沒還錢。

戴錫欽追問柯，知道他在講誰吧？柯點頭說「知道」，戴指出，他現在還在柯文哲身邊，如影隨形跟著你，遭人家質疑「黨務機關寄生立法院」。

戴痛批柯，不要在市政上假公濟私，圖利自己樁腳，這謝姓輔選幹部，搬出柯文哲與蔡壁如，跟人家訛詐了很多錢，上法院去了，所以這個信任度、不信任度是其來有自，柯文哲應自己小心為之。柯僅回稱，好。

此外，戴錫欽又指，柯文哲最近跟「卡神」楊蕙如槓上，他雖然不認同楊，甚至譴責，但2014大選時，楊蕙如幫柯辦活動，到底是否有紀念品卻沒給人家錢的情況發生？這些事情你不能說不知道，又嗆人家不敢出面對質，這什麼邏輯。

對此，社會局長周榆修表示，都會依法行政，當年每一份都是經過採購法，相信同仁不可能幹這種蠢事。

(中時 )