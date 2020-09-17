王惠美表示，陳董事長捐贈彰化草湖、大安國小，設計團隊打造環保採光明亮、色彩繽紛的圖書館，讓孩子在舒適的環境中，充實更多知識。(吳建輝攝)

彰化縣政府近幾年來也拓展各校圖師館軟硬體設備，也設置了54所學校社區共讀站，以及50處的書福閱讀圖書館等，縣內約半數也都完成更新整建。(吳建輝攝)

彰化縣芳苑鄉草湖國小與田中鎮大安國小，因空間狹小、書櫃老舊，無法擺放大量書籍，獲得歐德集團贊助打造幸福圖書館，17日在草湖國小舉行啟用儀式，歐德集團董事長陳國都、彰化縣長王惠美等皆到場，王惠美說，感謝陳董事長暖心贊助，讓偏鄉小學孩子能有舒適環境說讀書籍。

歐德集團董事長陳國都表示，王縣長對孩子的教育相當重視，集團自開啟計畫，目前已經完成41所國小圖書館的建置，未來希望能突破百所，造福更多偏郷學子，更希望能持續為彰化的孩子來服務，提供更多舒適寬敞的閱讀環境。

「取之於社會，回饋於社會」王惠美表示，感謝陳董事長捐贈幸福圖書館給彰化偏鄉小學，15年來陳董事長總共打造了國內41所國小圖書館，這次捐贈彰化草湖、大安國小，設計團隊還使用綠建材，採光明亮、色彩繽紛的圖書館，讓孩子在舒適的環境中，充實更多知識。

王惠美說，縣府近幾年來也拓展各校圖師館軟硬體設備，也設置了54所學校社區共讀站，以及50處的書福閱讀圖書館等，縣內約半數也都完成更新整建，但縣府資源有限，也感謝所有伸出援手的民間企業單位，大力贊助，讓彰化學子都能有舒適溫馨的閱讀環境。

(中時 )