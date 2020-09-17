黃子佼、徐若瑄17日出席「裙擺澎澎RUN」公益活動擔任大使，呼籲社會大眾重視乳癌防治。黃子佼一開場就表示：「實在開心不起來，原諒我們今天會比較沈重。」坦言因為小鬼驟逝心情受影響，原本想取消出席活動，「但是因為是公益活動，想到可以幫助更多人，就出席了」。

黃子佼和小鬼感情好，孟耿如又曾跟小鬼一起演偶像劇《剩女保鏢》，黃子佼表示孟耿如心情仍無法平復，昨晚在工作室畫了一幅畫抒發情緒，「他們當年拍了八十幾集的戲，耿如當時很年輕，碰到壓力這麼大的角色，這麼多年她都還一直在誇鬼哥....」，黃子佼說：「大家都要平安做想做的事， 說你想說的話，不要留下遺憾。」

黃子佼談到和小鬼之間最大的遺憾，就是兩三年前，原本在台中找到一個百坪空間想幫小鬼辦藝術展覽，小鬼答應了，但是金主反悔，「不然大家就會發現他更大的才華，他真的很有才華」，他表示二月有去看小鬼的展覽，留下最後的合照，「本來再次相見會是在我的婚禮的，上次通知他延期，他說安全第一，就沒再約了」。

而談到乳癌防治公益活動，黃子佼表示身邊有朋友罹患乳癌，手術抗癌之後展開第二人生，令他感觸很深，也更注意身體健康，他自曝被孟耿如逼著才去做健康檢查，「上次檢查是18年前，還好身體狀況都ok」，他表示也檢查了生育能力，檢查都沒問題，孟耿如希望30歲前生小孩，兩人朝著這個目標邁進。

當了媽媽的徐若瑄，最近專輯、電影都進入宣傳期，還要幫女兒戒尿布，半夜要把女兒抱起來上廁所，完成任務才能睡覺，讓她大呼好累，黃子佼在旁聽了說：「甜蜜的負荷。」徐若瑄則回：「你也快了，期待你趕快當爸，哈林哥都可以，你也可以的！加油！」表示如果黃子佼當爸爸，她可以答應當乾媽。

(中時 )