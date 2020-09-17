國民黨原定前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，卻遭央視稱是來「求和」，引發國民黨強烈不滿。民眾黨主席、台北市長柯文哲17日被問及是否會參加，他表示，對等尊嚴是基本條件，若是求和、求饒當然不去，又不是台灣要拜託大陸；至於要站著還跪著交流，柯說「我和陸方都坐著交流」。

柯說，此次破局後，除非兩邊都不來往，否則要更小心，但對等尊嚴是基本條件，若是求和、求饒，當然就不會去了，又不是要去拜託大陸，他也不需要去拜託什麼，要辦就要對等。

柯過去曾說「九二共識是下跪投降」，北市議員林穎孟詢問是否支持九二共識，柯說，從來沒人講九二共識是什麼，他到現在都不知道，九二共識不能強壓在他頭上，他從來沒說要接受九二共識。

林穎孟問，大陸國家主席習近平說九二共識就是一國兩制，柯到底要站著交流還跪著交流？柯回，從來沒有陸方的人直接跟他講這句話，他每次都問要不要講清楚定義是什麼，但至今都沒講清，但對等尊嚴要維持，通常他跟大陸都坐著交流，且要五個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」。

(中時 )