中共解放軍於9、10日連續2天進犯我國西南海域，進行大規模海空軍聯合演習。日前更有民眾向媒體踢爆某駐防東沙島官兵趁休假時包機穿越共軍演習區，怒批「根本不顧官兵死活」。海巡署則火速出面澄清，直指共軍操演空層與時間皆與休假專機不同，否認指控。

中共解放軍於9、10日二度在我國西南海域進行大規模海空軍聯合操演，不僅進行時間長，出動的兵力規模龐大，引起台灣人民反感。而日前民眾向媒體踢爆，某駐東沙島官兵趁休假期間包機穿越共軍演習區，怒批「根本不顧官兵死活」。

海巡署對於指控則火速回應「絕非事實」，並說明海巡署委託立榮航空載運官兵休假專機，全權由該公司依飛航規定辦理。並強調，民航班機起降、飛行高度、航線等，均由民航航管單位嚴密管制。

而對於民眾指控「穿越共軍演習區」此事，海巡署則回應9月10日當天為高雄往返東沙島的例行航班，且飛航期間民航局也無禁行公告，相關航線也都正常。經查閱公開資料可知，共軍演習的空層與時間皆與該航班不同，打臉民眾爆料。

海巡署也表示，關於共軍近日頻密於我國西南海、空域活動，持續配合國防部聯合情監偵作業，強化東沙周遭海域情勢掌控。

(中時新聞網)