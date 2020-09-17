今年受到民眾關注的運動振興券「動滋券」，8月6日上午開放領券後，截至今天下午4點為止，領取人數已經有326萬多人，完成了188萬多筆交易，抵用金額將近9億。

為了振興今年因為新冠肺炎疫情受到影響的運動產業，教育部體育署編列20億預算，推出總數400萬張、一張面額價值500元台幣的「動滋券」，體育署指出，截至今天下午4點為止，民眾領取「動滋券」合計326萬餘人，合作業者7千多家，完成188萬餘筆交易，交易金額19億7,739萬餘元，動滋券抵用金額8億8,979萬餘元，預期可帶動運動消費金額達40億元，成效相當滿意。

動滋券以電子錢包方式使用，包括運動中心、體育賽事、運動用品等都可折抵，只要電子錢包內的動滋券還有餘額就可以折抵使用，到明年1月31日止都能使用。

體育署提醒，目前還有將近75萬份動滋券尚未領取，雖然距離使用截止日還有4個多月，還是建議民眾盡快領取，避免損失權益。

(中時 )