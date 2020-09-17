數個月前泰國一名女議員，不小心將情色連結傳到黨團的LINE群組，且因為不知道有「收回」功能，一時緊張將群組成員全部踢光，最近又有一名男議員，被媒體拍到議會審查預算期間，卻在看火辣妹裸照，照片曝光後再度掀起熱議。

泰國人民國家力量黨眾議院的男議員，趁議會審查2021年度國家預算期間，在座位上低頭滑手機，一名叫做羅納瑟普（Ronathep）的攝影記者，發現議員低頭用手機，湊近一看發現議員正在欣賞裸女照片，羅納瑟普隨即將這畫面拍下。

男議員觀看裸照時間長達10分鐘，完全沒發現行為已經被攝影記者羅納瑟普拍下，當然這張照片很快引起風波，泰國各大媒體都在報導「議員審查預算期間偷看裸照」。

事後男議員向媒體澄清，表示當時是收到一名陌生人傳訊息給他，對方說有問題想請他幫忙，兩人互傳大概4、5則訊息後，對方突然就傳來火辣女郎的裸照，雖然他立刻將照片刪除，但已經被攝影記者拍下，對於造成大家誤會感到抱歉，同時他也提醒同黨的議員，小心遇到類似事件，因為仍不清楚對方目的是什麼。

(中時新聞網)