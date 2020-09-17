苗栗縣蕉埔國小啟蒙學生重視生態保育，輔導演出石虎保育舞台劇，榮獲教育部跨域美感領航獎。（蕉埔國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣蕉埔國小啟蒙學生重視生態保育，輔導演出石虎保育舞台劇，榮獲教育部跨域美感領航獎。（蕉埔國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

全台近300所學校角逐教育部跨域美感領航卓越獎，苗栗縣苑裡鎮蕉埔國小和頭份市信義國小脫穎而出，其中蕉埔國小位處石虎棲地，運用優勢地理位置，發展石虎保育課程長達4、5年之久，今年橫跨語文、社會、美術3領域，帶動學生演出「石虎保育舞台劇」，反思環境復育議題，榮獲跨域美感領航獎。

校長王美娟指出，蕉埔國小是所偏鄉小學，學生數僅42人，以藝術、音樂為特色，學校地處淺山，石虎保育協會曾在附近山區發現石虎出沒，學校因此與協會合作推行保育課程，帶領學生踏查社區，尋找石虎的遺跡，果真發現石虎的排泄物，分析生態鏈啟發學生對生態保育興趣。

學校後來申請數位學習深耕計畫，在蕉埔山區長期架設相機拍攝，成功拍到石虎的蹤影，學生們覺得石虎模樣可愛又是瀕臨絕種的動物，想為石虎盡一份心，前年勇闖台北義賣繪畫及手工藝品，賺了1萬7000多元全捐給保育團體，去年再利用海報、桌遊宣傳，卻稍嫌無趣，於是萌起行動劇的想法。

王美娟說，經過社區踏查，喚起學生的石虎保育意識，上學期高年級學生在語文課老師指導下寫劇本，美術老師輔導學生做道具、開發肢體律動，清大教授指導話劇演出，學生不僅覺得以肢體動作代替說話很有趣，就連台下看戲的人也感受滿滿的震撼與感動，效果比用說的好。

王美娟表示，石虎保育舞台劇分為3幕，第1幕介紹石虎棲息於淺山地形，展現生態多樣性，第2幕演出人為開發破壞環境、路殺過程，第3幕反思棲地保育，讓石虎與人共存，利用種樹、農夫不灑農藥、開車減速慢行讓石虎先通過等方式，展現學習成果。

(中時 )