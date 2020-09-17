韓國軍方表示，北韓可能在在大約一年內，進行水下彈道飛彈的首次試射。

美聯社報導，韓國 韓國聯合參謀本部主席提名人元仁哲 ，在韓國國會上發表書面報告，表示北韓近期一直在修復遭受颱風破壞的東北新蒲造船廠，而該廠正是建造北韓的主要潛艇生產地。

二仁則認為，在船廠修理的同時，北韓可能也可能完成飛彈潛艦的改裝，並在不久後進行射試。另外國會議員姜大植的也如此認為，他表示韓國軍方正在密切關注北韓的事態發展。

近年來，北韓一直在進行潛射飛彈的研究，也這是令人擔憂的發展，因為此類武器在發射前很難被發現。北韓去年10月開始這類武器的研究。

先前，北韓領導人金正恩曾經與美國總統川普進行過「川金會」，之後在2019年，原本預計定於越南舉行的「第二次川金會」，卻沒有成功並談判破裂，與核武相關的談判就幾乎沒有進度。首爾國防研究論會的鄭昌旭說，北韓可能選在11月初，舉行潛射彈道導彈（SLBM）的測試，除提高自身的核武威懾力以外，也對在美國總統大選施加壓力。

不過，另一派的專家認為，就目前情況來說，北韓不太可能很快進行任何大型武器測試，因為目前該國正面臨多重危機，包括颱風破壞、與大陸邊界關閉、冠狀病毒大流行，以及嚴厲的經濟制裁。

外國專家說，先前在北韓的官方文宣中，有看到僅有1具飛彈發射管的潛艦，可能是試驗型，但是到了2019年7月，北韓官方媒體則報導金正恩檢查了一艘新建造潛艦的性能，觀察家發現，這艘潛帶有數具發射管。

專門研究北韓的網站「38 North」稱，北韓的潛射飛彈的射程可能為300~500公里，對美國不會構成直接威脅，但是區域的威懾力很強。

(中時新聞網)