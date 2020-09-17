今年體表會有水上運動的表演唷 但是小巨蛋裡面有水嗎？？！ 快跟著ｉ運動特派員 #麻努 的腳步 一起到 艾思爾娛樂Show Refashion 看看 #舞。空。術 小朋友如何排練水上運動🤩🥰

「2020 SUPER STAR體育表演會」9月19日將在小巨蛋首度呈現「水上運動」。艾思爾娛樂與舞空術娛樂共同籌畫這項表演，並首度公開無重力裝置與懸浮裝置，加上高空鋼索，以在高空漫遊的方式呈現水上運動的姿態，讓整個小巨蛋沉浸在水中世界。

艾思爾娛樂表演規畫師謝卓翰是本次水上運動表演的執行導演，邀請舞空術娛樂提供各項高空裝置技術，並設計LED巨型地屏、冰屏和乾冰等呈現方式，更整合台灣體育運動大學與東山高中的表演團隊，並找來偏鄉小朋友加入，透過藝術表演帶出運動魅力。謝卓翰說：「好看的表演、有意境的內容，讓觀眾覺得精彩，會想要了解背後的故事、想要去認識這項運動，讓民眾更貼近運動。」

水上運動表演運用無重力裝置、懸浮裝置以及高空鋼索，搭配舞者在空中模擬游泳運動。其中無重力裝置與懸浮裝置是台灣首度在表演中公開，懸浮裝置更是屬於魔術機關，讓舞者能飄浮在空中，視覺上卻看不出任何破綻。表演中運用LED巨型地屏播放水中運動畫面，搭配現場表演者互動，呈現3D或是4D效果，營造出立體的視覺空間感。

還有小朋友透過高空技術垂降，搭配冰屏與動畫的呈現，模擬出VR眼鏡的感覺，來體驗衝浪等水上運動。再加上台灣體育運動大學、東山高中，以競技啦啦與現代舞蹈來詮釋水上芭蕾與跳水的優美身姿，以不同方式呈現無水的水上運動風貌。

「水上運動的表演內容有許多台灣首創，我們一定要在台灣把這些事做起來，因為這樣就能讓台灣的表演被世界看到，讓台灣的藝術被世界看見。」謝卓翰在體表會中嘗試許多創新想法，透過貼近民眾的方式，將商業藝術與文藝藝術更加貼近，展現出運動的核心價值。

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台等平台進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )