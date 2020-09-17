台灣智慧移動產業協會（SMAT）17日集結電動機車上中下游產業鏈超過70家企業，共同連署支持電動機車發展，力挺政府喊出的「2030電動機車新售35％」目標，並訂下短期衝刺「2024電動機車破百萬台」的目標。

SMAT理事長王健全表示，這次參與連署的企業涵蓋電動機車產業鏈上中下游，包括全台最大的車材供應廠全興、從ICT產業跨足智慧移動產業的台林、國內老牌電線電纜廠大亞集團、生產電動車充電樁的裕電能源、電動機車品牌廠Gogoro，和跨入電動機車市場的傳統機車製造廠宏佳騰、台鈴，一直到最下游的傳統機車行，共計70家橫跨各領域廠商。

王健全分析，儘管各國均積極發展運具電動化並提供補助，但台灣從今年起對電動運具的支持力道減緩，導致電動機車銷售數量衰退，這對去年響應政府政策，積極投入電動機車生產的廠商不盡公平。

SMAT表示，台灣目前機車總量約1,400萬輛，電動機車約40萬輛，如果積極往「2030年電動機車新售35％」與「2024年電動機車破百萬台」目標邁進，多年來投入研發的業者就可慢慢達到損益兩平，發揮經濟規模，台灣電動機車發展也會加速起飛，成為全球電動機車王國。

SMAT秘書長郭錦程解釋，台灣是國際社會的一份子，《台灣永續發展目標》正是配合《聯合國永續發展目標》所制訂的政策綱領，去年在行政院蘇貞昌院長任內拍板定案，其中2030年溫室氣體排放量要比基準年（2005年）減量 20％，運輸部門訂有「2030年全國公共運輸量較2015年成長20％以上」、「2030年公務車輛 及市區公車全面電動化」、「2030年新能源機車占新售車比率35％」等評量指標，目前在第一階段達成減碳目標的就是運輸部門，SMAT呼籲政府要再接再勵，達成「2030年新能源機車占新售車比率35％」目標，並設定短期目標「2024年電動機車破百萬台」，讓減碳政策績效長紅，同時讓台灣推動電動機車的成功發展經驗，成為全球典範。

(工商 )