針對外媒報導美國計畫同時向台灣出售多達7項武器系統的消息，台灣軍事專家們認為，這些武器系統非常重要也很先進，將大為提升台灣的防衛作戰能力，能有效嚇阻大陸武力進犯台灣。

《路透》昨日引用知情人士的消息指出，美國計畫向台灣出售包括水雷、巡航導彈及無人機等武器，讓台灣可以像刺蝟般的難以攻打。台灣著名軍事專家、前國民黨立委林郁方接受媒體聯訪表示，美國的看法是，第一，可以嚇阻中國大陸貿然對台灣發動軍事攻擊，第二，萬一嚇阻不成，中國大陸對台灣武力進犯的時候，台灣有足夠的實力，可以對付中國大陸。

林郁方還說，美國確實認為兩岸可能爆發戰爭，但是又不希望直接介入，以避免造成美軍大量的傷亡，這是歷任美國總統自越戰後都想要避免的事情。

《美國之音》報導說，國民黨智庫國家政策研究基金會舉行的一場討論會上，台灣安全研究中心副主任胡瑞舟針對大陸可能攻打台灣的戰法指出，北京可依照意圖、能力及時機，選擇武力犯台的各種戰法，透過個別運用或混搭並用，結合軍事、超軍事及非軍事等手段，彈性調控打擊力道，藉以獲得預期效果。

胡瑞舟指出，北京力圖避免美軍的介入，並達成「首戰即決戰，一戰定乾坤」的目的，並在最短時間、最小戰損的情況下底定台灣。

台灣前國防部長、高等政策研究協會秘書長楊念祖在會上表示，台灣目前處於美中戰略對峙當中，面對兩大國的軍事角力，台灣必須非常謹慎的因應。「我覺得在未來數個月裡面，在台海周邊，在南海，美中的軍事角力不會減弱，會持續加碼，而且會升高。我們只能微調，不能站邊或是做突兀的動作。」

楊念祖還談到，台灣需要更多的經驗及智慧研判美中軍事戰略的對峙，並調整接戰準則及演訓計畫，以應對中國多變、多樣、多量的戰術動作，因為走錯一步將很難解決失控的局面。

有關美國計畫對台軍售的最新報導，台灣國防部指出，對於評估或洽談中的軍購案，都秉持低調保密原則處理，依照慣例不對外說明。

(中時新聞網)