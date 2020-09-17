即將掛牌上市的汎德永業砸下重金，邁入下半年，藉由全新台北保時捷中心隆重開幕，台灣保時捷正式向消費者介紹全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心。台灣保時捷上半年不僅於銷售斬獲佳績，較去年同期成長15％，更為迎接品牌純電跑車Taycan積極佈局充電網絡。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「保時捷在台最大的經銷夥伴永業，向消費者介紹全台首座室內設計以『Destination Porsche』概念打造的保時捷中心。能夠在首都台北展示出全新保時捷展間溝通主軸對我們而言至關重要，尤其是在永業的支持下。保時捷與台灣市場的淵源可追溯至1972年，由長期合作夥伴永業將首部 911引進台灣，自此不僅陪伴保時捷共度近50個寒暑，也為品牌奠定紮實的根基。

台北保時捷中心坐落於內湖，佔地總面積逾4,200坪，其中保時捷全台充電網絡佈局的站點之一便在此，且率先設置全台首四座保時捷Porsche Turbo Charging高速充電樁。以「Destination Porsche」概念打造的展間內部設計因應車款類型、屬性不同，規劃四大主題展區：「Highlight Module」展示品牌旗下最新車款；「E-Performance Module」展示新世代純電或混合動力車款，與數位化創新科技服務，如即將上市的Taycan、保時捷充電服務、Porsche Connect及互動式觸控螢幕等；「Approved Module」則展示保時捷認證中古車與Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務；而「Classic Module」則展示保時捷經典車款。

「Destination Porsche」概念著重在創新數位化應用，除與德國原廠同步的220吋大螢幕外，展間設置觸控式介面讓消費者得以更直覺化的方式與產品及服務互動。透過重新規劃展示空間和全面升級的軟硬體設備，全新台北保時捷中心將為所有尊榮顧客提供獨一無二的客製化購車服務和專屬禮遇。

此外，台北保時捷中心透過「Porsche Pro」與「Host」專業服務，在愜意環境中打造全方位的品牌體驗。「Host」以專業客製化接待流程，創造賓至如歸的顧客體驗；「Porsche Pro」則具備深厚的產品知識，同時熟捻最新汽車科技、電動化與數位化服務。

全新台北保時捷中心特別規劃專屬交車區域「Owner’s Collection」，依據不同車款安排兩種不同風格的獨特交車空間：「The Salon」與「Tech」提供車主私密、尊榮且與眾不同的交車體驗。另外，台北保時捷中心特別在室內打造天井融入一方綠意，以喬木、灌木、四季不同的花草，搭配天然石塊來還原大自然一隅，將感性生活面巧妙隱身在科技理性面的環境中，別具巧思與風格。

隨著全新台北保時捷中心正式加入營運行列，台灣保時捷也將繼續拓展經銷模式與版圖，將多元化的品牌體驗帶到台灣各處。今年度最重要的新車上市計劃也在醞釀中，為迎接全新純電跑車Taycan，台灣保時捷已積極佈局充電設備與基礎設施，讓未來的Taycan車主能盡情享受每一趟純電旅程與駕馭樂趣。

(中時 )