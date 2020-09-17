民進黨執政後成立黨產會、制定黨產條例認定國民黨大量資產為不當取得予以凍結，國民黨考紀會主委葉慶元今日前往黨產會協商，討論能否將黨產捐作公益，但黨產會認為只能作為轉型正義之用，因此未達成共識，將於10月15日續行協商。

黨產會之前認定國民黨投資中投公司以及欣裕台公司的資本，是不當取得財產，並要求沒收國民黨之股權，雙方目前仍在爭訟中。國民黨表示，從馬英九主席以來，歷屆主席均宣示要捐出黨產作為公益使用，國民黨全代會亦已做成相關決議，所以針對此部分之股權，國民黨雖然不認同黨產會的沒收處分，但是可以將股份捐出。

不料，除了中投以及欣裕台公司之股份外，黨產會進而要求，國民黨必須進而將其他並非不當取得之不動產也考慮捐出。此部分與雙方前次會商內容完全抵觸。實則，依據政黨法之規定，政黨均可購置不動產作為辦公房舍；雙方前次協商時，也確認過此部分國民黨可繼續保留相關辦公廳舍。黨產會此次突然一反前次協議內容，要求國民黨額外捐出相關不動產，導致協商陷入僵局。

此外，針對黨產是「捐贈」還是「沒收」，黨產會亦有不同意見。黨產會認為，既然黨產會已經做出行政處分，認定相關股份是不當取得，即無捐贈問題。國民黨則強調，相關訴訟仍在進行，未來結果可能是黨產會全部敗訴。國民黨是為了公益，同意和黨產會進行和解，如果黨產會執著於文字，那顯然是要求國民黨全面投降，毫無協商誠意，國民黨不可能接受。

還有，針對黨產捐贈後之用途，黨產會仍堅持前次立場，應全部進入促轉會之特種基金，顯然毫無協商誠意。國民黨表示，黨產會迄今沒有舉出中投及欣裕台之任何資產係屬不當取得，雙方簽署行政和解契約是希望能夠早日將黨產轉做公益使用，也協助黨產會達成促進政黨公平競爭、追查黨產的行政目的。如果黨產會面子、裡子都要，那顯然毫無協商誠意。

國民黨提醒黨產會，目前國民黨的退休及離職黨工，有約25億元的退休金及資遣費一直卡在黨產會，無法發放。依法，勞工的退休金及資遣費為優先債權，黨產會應該優先同意此部分款項之給付。黨產會雖然同意此部分為優先債權，且應該於雙方達成和解時扣除，但並未同意提前將相關的退休金及資遣費提撥給退休及離職黨工，不顧勞工權益，令人遺憾。

最後，黨產會不知是否為了避免達成協議，突然於會議中要求，必須一併處理國民黨之黨史資料檔案問題。由於此部分根本並非黨產會之權責範圍，所以雙方根本無從談起，也導致今日談判無法繼續進行。

國民黨表示，雙方今日同意，於10月15日下午2點續行協商；屆時除黨產會外，促轉會之代表可能亦將一同與會。國民黨提醒黨產會，除非完全不希望雙方達成共識，否則請勿再透過單一特定媒體之獨家新聞進行炒作及放話，此對於其他新聞媒體亦顯失公平。

國民黨表示，黨產會如果要戰，國民黨絕對奉陪到底！國民黨重申，願意將中投及欣裕台資產之一部分捐至促轉會之特種基金，其他部分則捐給勞工退休撫卹基金、軍公教退休撫卹基金等公益，希望黨產會不要刻意阻撓，把黨產捐贈公益演成連續劇。國民黨也希望黨產會儘速同意國民黨將退休金及資遣費發放給退休及離職黨工，才是依法行政。

負責協商的黨產會發言人孫斌則表示，今天雙方協商了將近50分鐘，對於關鍵問題雙方仍然各有立場，因此本次協商實質進展有限。對於後續協商結果黨產會不敢樂觀，但仍將繼續努力。

(中時 )