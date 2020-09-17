美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今（17）日率團訪台，外媒更指出，美國將售台7項武器，大陸則隨即宣布在東海舉行軍演，也讓台海情勢一觸即發，對於兩岸若開戰，美日韓等鄰國會不會馳援台灣？前駐美軍事代表團少將團長淡志隆今天提出個人見解。

國民黨智庫「國政基金會」今召開「中共武力攻台：國軍與美軍的可能作為」座談會，探討 大陸武力攻台的時機，美軍會不會出兵援台？這問題自國民政府撤退來台後，一直許多國人關心的問題，會中有媒體詢問，若兩岸真有一天開戰，美日韓等國是否可能出兵救援？

淡志隆表示，美國要來協助，一定要靠他的盟國，過去美國打仗很多都是靠盟國的支援，在台海的話，美國會需要日本的協助，但日、韓、菲律賓、泰國，是否會真的實際上對抗中國大陸，這要打上很大的問號，現階段比較偏向台灣一廂情願的想法，主要還是要看情勢發展。

與會的前陸軍8軍團少將主任胡瑞舟則分析認為，若大陸採快攻戰術，那周邊國家就可能觀望，若台灣求生拖住，那參加救援的國家就會多，因為情勢緩了可以選邊站。

(中時新聞網)