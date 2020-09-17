倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開低下殺拉回，終場下跌104.02點，跌幅0.8％，收在12,872.74點；櫃買指數則相對強勢，終場上揚0.09點，漲幅0.05％，以167.64點作收；三大法人進出方面，外資轉賣98.71億元，投信賣超9.2億元，自營商續賣33.57億元，惟外資法人於台指期減碼8,306口多單，累計淨多單部位為24,222口，心態轉趨謹慎。

兩岸緊張關係持續升溫，為防止大陸武力持續擴張，據悉川普政府計畫擴大對台軍售，甚至一口氣擴大至七項主要武器系統，擬以此舉對大陸施壓。美國國防部更持續進行「台灣堡壘」計畫，希望建立反制大陸軍事的力量。指數近五個月已大漲4,500多點，市場居高思危心態轉趨濃厚，導致市場一有風吹草動，往往都將引發劇烈震盪。

美股16日開高走低、虎頭蛇尾，使台股17日亦開低下殺。惟目前經濟面、資金面、籌碼面及技術面均相對有利，預期短線震盪洗盤後，後市行情仍將持續上衝，投資人無須過度擔心。

個股方面，本周納入投資組合的巨騰-DR，中國廠恢復正常運作，營運看俏，隨趨勢向上、內資法人大戶偏多心態不變，只要量價不失控，預期後市仍有望大漲再創新高。

在台股震盪拉回過程中，仍有部分前景看佳、低基期轉機股持續熱絡。包括台聚、亞聚、台達化、再生-KY、嘉裕、力麗、首利、力奇、驊訊、松翰、榮創、太極、元晶、晶碩、泰金寶等表現強勢，顯見市場人氣尚在，後市可期。

(工商 )