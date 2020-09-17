證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，預期後市將持續走升。美股目前位處低檔打底階段，小道瓊指數16日站上頸線後出現回檔，預估下檔空間已不多，後市仍將持續走揚。台股則在換倉後再次出現回檔，預估經適當修正後，將往前高持續靠攏，甚至有望再次超越前高，建議可持續逢低作多。

聯邦公開市場委員會（FOMC）17日公布利率決議，如市場預期，將基準利率維持在0～0.25％，目標區間不變。將維持目前利率水準，直到勞動力市場達到評估水準且通膨率上升至2％以上，並在一段時間內保持略高於2％水平，其中有13位官員預計至2023年前，利率水平維持不變。

美國聯準會（Fed）預估今年全年GDP萎縮3.7％，遠高於6月份預測的衰退6.5％。並預期2020年通膨率將升至1.2％，但2023年前仍無法達到2％的理想目標。Fed主席鮑爾表示，依目前情勢來看，雖經濟復甦進度優於預期，但後續經濟活動可能會放緩。未來幾年若經濟復甦狀況仍不理想，將持續提供更多刺激措施應對，盼國會能全面配合。

利多消息推動美股上揚，但在已提前反映之下，行情僅曇花一現，隨後持續下滑至收盤。美股四大指數16日除道瓊指數終場上漲36點，以28,032點作收，漲幅0.13％外，其他三項皆收黑。台股17日台積電除息行情失靈，權值股普遍走弱，指數終場下跌104.02點，收在12,872.74點。

個股方面，本周納入投資組合的福懋，股價突破整理區後，目前位處短多架構，後市仍具有向上續航的機會。

(工商 )