索尼行動在5月上市第一款旗艦5G手機Xperia 1 II之後，17日下午再度宣布推出第二款旗艦5G手機Xperia 5 II，5II採用高通驍龍865晶片組，台灣預計10月上市。此款手機與半年前亮相的1 II相同，但主打全球首款4K HDR 120fps慢動作影片錄影功能手機，並專為提升遊戲體驗帶來120Hz螢幕更新率及240Hz觸控掃描頻率，並號稱在電源管理上導入AI，即便使用Xperia 5 II電池兩年依然能維持強健。

索尼行動表示，Xperia 5 II承襲Xperia 1 II多項重要的功能特色，三鏡頭相機結合專為Xperia 5 II調校的ZEISS蔡司光學技術，同時沿襲索尼的Alpha相機科技Photography Pro，打造更加快速準確的自動對焦、自動曝光；Cinematography Pro（powered by CineAlta）提供貼近專業電影工作者所需的拍攝參數與色彩設定，螢幕也承襲21比9的CinemaWide，並支援Hi-Res高解析音樂，並提供3.5mm耳機孔與前置立體聲喇叭。

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