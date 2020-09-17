好兄弟收假，基隆老大公廟關龕門，象徵中元祭落幕。（吳康瑋攝）

好兄弟收假，基隆老大公廟關龕門，象徵中元祭落幕。（吳康瑋攝）

好兄弟收假，基隆老大公廟關龕門，象徵中元祭落幕。（吳康瑋攝）

好兄弟收假，基隆老大公廟關龕門，象徵中元祭落幕。（吳康瑋攝）

好兄弟收假了！傳承165年的雞籠中元祭，今天在基隆老大公廟舉行「關龕門」儀式，輪值主普童、白姓宗親會及市長林右昌合力扣上鎖頭，關閉象徵「鬼門」的龕門，為今年中元祭畫下句點，現場舉行交接手爐儀式，明年將由聯姓會的李姓宗親會接棒明年雞籠中元祭，現場也邀請到鴻明歌劇團演出精彩絕倫的歌仔戲給老大公們觀賞。

老大公廟指出，今天已經是農曆八月初一，基隆開基老大公廟獨步全台，晚一天關門讓好兄弟多放一天假，關龕門時間訂得比別人晚一點，目的讓流連四方的好兄弟，還來得及收假返回陰間，展現基隆在地人情味，這也是承襲百年的傳統習俗。

老大公廟關龕門儀式，準時於下午五點開始淨壇，獻花果、獻財帛及獻五味，並宣讀疏文，在焚香祝禱、敬告天地，依序行獻禮後，老大公廟將裝有「鑰匙」與「名冊」的錦盒取出，並在登記簿上登錄開龕門時辰與姓名，待時辰一到市長林右昌、信眾、明年輪值的李姓宗親會代表李泳亮及各宗親會代表陪同持鑰匙開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式，也象徵好兄弟假期結束。

老大公廟表示，在關閉龕門後，接續依循古禮進行交接手爐儀式，由輪值主普宗親會童姓、白姓主委與次年輪值的李姓聯姓會宗親代表李泳亮，透過交接手爐儀式象徵文化的傳承，也代表為期一個月的雞籠中元祭典，順利圓滿落幕。

(中時 )