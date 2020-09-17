中壽(2823)近年積極導入數位創新、推動組織轉型，今年在新冠肺炎疫情衝擊影響下，成功吸引年輕世代加入中壽，目前20～40歲的業務新血佔比達76％，且新進業務同仁收入平均成長達24％，在一片不景氣聲中，是極少數業務人力正成長的壽險公司。而中壽今日舉辦108年極峰暨109年高峰表揚大會，不僅以「轉型升級 登峰造極」為主題，更創業界之先，首創透過VR(virtual reality；虛擬實境)結合線上線下(online to offline)虛實整合的創新型態，以充滿震撼力的影音視覺傳遞榮耀，並宣布將推動轉型計劃i-Agent2.0，讓保戶服務與體驗持續升級。

中壽總經理黃淑芬認為，壽險是「人」的事業，中壽重視人才的養成及培育，在國際級顧問協助下，以科技化建構完善的教育訓練制度，加速人才發展有效提升競爭力。本次表揚會，中壽不受疫情限制，以創新的VR頒獎形式，感謝同仁持續打造全方位數位化的堅實團隊，提升虛實整合的專業力，打造數位時代有溫度的保險服務。

中壽108年極峰暨109年高峰表揚大會，展現在後疫情時代下超前部署，跳脫以往所有得獎者必須同一時間同一地點群聚，首度運用VR高科技攝影成像技術，構建出可與影視場景互動的空間，呈現出華麗科幻的盛大視覺饗宴，並透過後製影像傳播，讓更多人共同見證表揚時刻。

黃淑芬指出，中壽在推動轉型兩年多的時間下，遭逢疫情肆虐仍「質量俱進」，今年上半年繳出許多傲人的成績，像是業務主管淨增加121組、新登錄人員平均年齡32歲，展現出業務新血年輕化，有效提升組織戰鬥力；在收入面向，新進業務同仁與主管階級，也分別成長24％、9％，顯示中壽持續轉型升級有成。

(時報資訊)