台南市政府農業局與南市休閒農業發展協會盤點特色農場及景點，推出5條深度農遊路線，可以吃到當令水果、水產，還有DIY體驗等，內容豐富。（莊曜聰攝）

電信公司推出5G搶攻市場，台南市政府推廣農遊行程，也以「5G」為號召，由農業局與台南市休閒農業發展協會盤點農場及景點，推出包括環境好自然、食材好新鮮、體驗好有趣、農民好友善、歡樂好時光的5條Good好路線，行程包山包海，能品嚐當令水果、海鮮，還有DIY體驗等，相當超值。

農業局指出，南市是重要農業生產基地，休閒農業資源豐富，從山區到海邊都有深具特色的各類產業，有休閒農場、休閒農業區及有特色農產業點旅遊，可深度體驗不同的農業風貌，這5條路線包含3個休閒農業區、5處休閒農場，還有多家田媽媽及經過特色認證的青農經營農漁場域。

農業局表示，休閒農業旅遊走的是綠色健康風格，可接觸大自然開闊的健康空間，是時下正夯的旅遊型態；這次規畫的旅遊行程強調｢順節氣」、｢食當季」、｢遊在地」等主題，可順道品嚐當季及在地農漁產。

5條路線均為1日遊，根據山海路線，單日最多走訪5處景點，深度體驗而非走馬看花，可到農場採筍、採木瓜，DIY虱目魚丸、牧草麻糬、鹹蛋等，還能遊潟湖、品嚐烤蚵、泡溫泉品嚐風味餐等，相當豐富。

5條農遊路線如下：一、大坑休閒農場、大內木瓜園、走馬瀨休閒農場、小崇ㄉ果園、左鎮驛站（左鎮光榮休閒農業區）；二、仙湖休閒農場、九品蓮花生態教育園區、乳牛的家、龍海號生態之旅；三、昕昕農場、春園親子農場、溪南村休閒塭釣場、龍海號生態之旅；四、大內木瓜園、台南鴨莊休閒農場、亮哥生態風味體驗養殖場、吉園休閒農場；五、揚梅吐氣（楠西梅嶺休閒農業區）、龜丹休閒體驗農園、乳牛的家、吉園休閒農場。

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