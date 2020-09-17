美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿克拉奇（Keith Krach）今（17）日訪台，在蔡政府先前開放美豬進口，國人估測能否同時啟動美台雙邊經濟暨商業對話。基於此項期待，多個政策智庫、台灣大學政策研究單位今天連手舉辦「後疫情時代，加速促成台美自由貿易協定」研討會，前副總統陳建仁、行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫、農委會主委陳吉仲都親自與會致詞，表達政策面對於啟動台美BTA談判的重視。

台灣金融研訓院、臺灣大學公共經濟研究中心、台灣公共議題研究協會共同主辦的「後疫情時代，加速促成台美自由貿易協定」研討會，同時獲得中華經濟研究院副院長葉俊顯與WTO研究中心副主任顏慧欣的專題分析報告，台大公衛學院教授、政大貿易系教授等的支持。

台灣金融研訓院董事長吳中書表示，啟動台美經貿談判來的時機點很重要，新冠疫情之後，全球的政治經貿格局已有新的風貌，一度發生中國供應鏈斷鏈危機，接著發生物資爭奪戰，目前各國正在檢討重組供應鏈，生產成本不再是唯一考量，安全與韌性將是新的考量。

台灣金融研訓院長黃崇哲主持論壇時指出，今後經貿將邁入「友好雙邊」的時代，當單一國家無法完成全部流程，必須選擇合作夥伴，條件將是與自己有相似價值觀或產經條件為優先考量，也就是說雙邊FTA的關係將更形重要。

由於蔡政府以開放美豬作為台美經貿談判的重啟，顏慧欣指出，台美BTA的談判，支持新夥伴關係的系統性及制度性框架，具可預測性與明確化合作，美牛豬開放能給美台新關係啟動，為將來進一步經濟關係發揮定心丸的意義。現階段應加速盤點釐清雙方的爭議點，早日完成台美自由貿易協定的簽訂，為台灣經貿與國際地位開拓新的局面。

(工商 )