英國保誠集團秉持「幫助人們成就想望」的宗旨，致力於提供更貼近客戶需求的各項服務，在提倡健康與保障重要性的前提下，結合AI人工智能與大數據，推出台灣業界唯一提供一站式健康管理服務的應用程式「Pulse 跳動生活」 App，提供民眾免費下載。「Pulse 跳動生活」陸續於馬來西亞、菲律賓、香港、新加坡等11個地區上線，下載及註冊量已接近900萬人，掀起一股健康旋風；其中台灣地區更與臺北醫學大學大數據研究中心合作推出「智能中醫體質檢測」 服務，回應國內民眾對中醫的保健需求。

英國保誠17日舉行記者會，邀請到以健康形象著稱的氣質女神張鈞甯代言，並由英國保誠人壽總經理王慰慈正式宣告「Pulse 跳動生活」即日起於台灣上線。王慰慈表示，『Pulse 跳動生活』是英國保誠集團投入健康與保障的新里程碑，透過創新的數位科技應用，我們希望協助國人預防、延緩疾病的發生，同時保障自己的健康，重視健康風險管理；鼓勵大家要先照顧好自己，才能照顧好所愛的人，大家一起好幸福。記者會當日也首播由代言人張鈞甯為「Pulse 跳動生活」拍攝的宣傳影片，主張「健康不能亂來，讓最懂你的Pulse來」。

「Pulse 跳動生活」是全台唯一由保險業者提供的免費智能健康管理App，提供24小時不打烊的健康自我管理，功能包含「360度健康評估」、「症狀檢視」、「智能中醫體質檢測」、「自拍BMI」等貼心服務，協助國人隨時隨地做到預防、延緩疾病的發生，保障健康。其中的「智能中醫體質檢測」功能是特別為台灣開發的功能，與臺北醫學大學大數據研究中心專業團隊共同合作，運用醫療大數據提供民眾透過自我檢測了解自己的體質，以及提供養身建議與健康資訊。必要時還可以尋找臨近的醫療院所，尋求最即時專業的醫療服務。

英國保誠集團長期深耕健康與保障領域，持續透過數位創新，提供更貼近客戶需求的服務。集結專業知識與科技的力量，積極溝通「預防勝於治療」的觀念，致力於喚醒民眾對健康管理的重視。透過「Pulse 跳動生活」的貼心智能健康管理，使用者只要輸入日常飲食、運動、生活習慣、身體症狀等資料，即可即時瞭解壓力、器官健康風險、潛在疾病風險、營養攝取等健康評估，並可隨時隨地依照評估建議，獲得實用的健康資訊。除此之外，「Pulse 跳動生活」也讓自拍不再只是留下民眾美麗的影像，更能透過手機鏡頭掌握自己的BMI、皺紋指數，做好即時身體狀態管理！

(工商 )