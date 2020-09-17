古坑國中校內流浪犬小白、小黑被送養30公里外的家庭，結果雙雙脫逃，小白奇蹟似走回古坑鄉，小黑仍下落不明，引起愛狗人士關注。一名目擊小白出現在古坑鄉永光村的該校畢業生寫信給老師，希望老師幫忙救兩隻狗。
該名已升上高中的畢業生表示，他15日6點多在永光村等校車，看到小白趴在一戶人家家門口，看起來真的很累、表情哀怨，頸部沒有項圈，心裡懷疑了一下會是小白嗎？
學生說，他之前被狗吠、追過，剛開始也滿怕小黑、小白，連摸都不敢，後來才慢慢發現牠們真的很乖、很可愛，就常常摸牠，九年級的時候，小黑、小白會進來教室，真的很開心，有時候上課偷偷分心看小白，看牠睡覺一直動，可能是做惡夢抖一下。
這名校友質疑，如果真是被領養，為何小白時頸部沒有項圈，為什麼可以這樣對待無辜的生命，很多人真的因為小黑小白不那麼害怕狗了，希望能早日找到小黑，小白、小黑都能平平安安沒事。
(中時 )
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