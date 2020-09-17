新北金山小編猝死案 新北市府認定因公死亡 17:332020/09/17 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市金山區公所陳姓小編猝死案，引發各界譁然，新北市府今認定為「因公死亡。」（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市金山區公所陳姓小編猝死案，引發各界譁然，新北市府日前成立11人專案審查小組，釐清陳男是否屬「因公死亡」，判定結果今出爐；新北市法制局表示，依據陳男生前工作情形、就醫及救護等資料審查後，認定陳男猝發疾病符合因公死亡要件，將接續辦理相關撫慰事宜。 法制局指出，專案小組由法制局長吳宗憲擔任召集人，遴聘6位醫學領域專家、2位法律領域專家、2位人事行政領域專家，分別於8月27日、9月10日和9月17日召開3次會議，依據陳姓約僱人員生前工作情形、就醫及救護等相關資料共同審查。 (中時 ) #金山小編 #猝死 #市府 #因公死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 邁市府2首長未定 被指擺不平 04:102020/09/17 地方新聞 疑心肌梗塞 小鬼36歲猝逝 04:102020/09/17 娛樂新聞 小鬼猝逝！徐若瑄感嘆2020很多意外「生命脆弱」 10:032020/09/17 娛樂 小鬼黃鴻升猝逝 台中清水消防貼文懷念：粉絲因你而完整 10:122020/09/17 娛樂 瘋狗浪捲釣客 再添1死 04:102020/09/17 地方新聞 西施愛女遭絞死焚屍 悲父開庭求法官判死 16:492020/09/17 社會 打呼暗藏致命危機 醫曝：心肌梗塞機率高4倍 11:202020/09/17 生活 不捨小鬼猝逝PO文哀悼 凱莉：你這次成功嚇到我了 09:302020/09/17 娛樂 2020投資新趨勢 新北場圓滿落幕 04:102020/09/17 投資理財 小鬼7年「收入全給爸」僅月領5萬 盼給家人最好生活 09:222020/09/17 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜明年會選國民黨主席嗎？命理師卻爆4字 - 政治 最新「政黨民調」街頭大對決 這兩黨支持度居然逆轉 - 政治 王浩宇鬥錯人了 林佳新曝王世堅私下一面 - 政治 罵陳時中遭王浩宇嗆聲 王世堅回10字網讚爆：一刀斃命 - 政治 誰帶丁允恭北上 陳菊甩鍋賴清德？沈富雄爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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