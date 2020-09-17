新北市金山區公所陳姓小編猝死案，引發各界譁然，新北市府日前成立11人專案審查小組，釐清陳男是否屬「因公死亡」，判定結果今出爐；新北市法制局表示，依據陳男生前工作情形、就醫及救護等資料審查後，認定陳男猝發疾病符合因公死亡要件，將接續辦理相關撫慰事宜。

法制局指出，專案小組由法制局長吳宗憲擔任召集人，遴聘6位醫學領域專家、2位法律領域專家、2位人事行政領域專家，分別於8月27日、9月10日和9月17日召開3次會議，依據陳姓約僱人員生前工作情形、就醫及救護等相關資料共同審查。

(中時 )